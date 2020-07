NEWS / CORONAVIRUS / LA POLIZIA DI STATO INDENNIZZA I POLIZIOTTI RIMASTI CONTAGIATI

Roma, 13 lug 2020 – LA POLIZIA CI STA’ LAVORANDO. MA NON VEDIAMO UNA EGUALE INIZIATIVA PER QUEL PERSONALE MILITARE CHE SI TROVAVA NELLE MEDESIME SITUAZIONE DEI COLLEGHI DELLA POLIZIA. OPPURE LE FORZE ARMATE NON HANNO AVUTO NESSUN CASO DI CONTAGIO IN SERVIZIO? E’ il caso che i nostri Sindacati Militari e anche i Cocer approfondiscano la questione al fine di valutare la possibilita’ di istruire le pratiche di richiesta a favore dei contagiati in servizio, come “causa di servizio”. Per la polizia esiste una polizza assicurativa, forse piu’ veloce, snella e piu redditizia?



Pubblichiamo di seguito la segnalazione del Sindacato della Polizia e la risposta del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

