MIGRANTI / PREOCCUPAZIONE TRA IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA : Romano (SIULP), necessaria iniziativa Ministro LAMORGESE per nave-quarantena per tutela salute pubblica, dei poliziotti e per rispetto diritti umani

Roma, 14 lug 2020 – DAL SINDACATO DI POLIZIA SIULP. Plaudiamo all’iniziativa del Ministro Luciana LAMORGESE di individuare navi su cui far rispettare la quarantena ai migranti che giungono sul nostro territorio giacché, come espressamente dal SIULP richiesto con una nota specifica al Ministro, questa strategia è l’unica soluzione per rispettare i valori e la cultura della nostra tradizione di accoglienza, oltre che i diritti umani di chi fugge da guerre e violenze, ma anche per tutelare la salute pubblica e quella di tutti gli operatori delle Forze di polizia e delle helping profession che sono impegnati nella gestione del fenomeno migratorio. L’articolo completo continua sul portale del sindacato di Polizia SIULP, clicca qui >>>

