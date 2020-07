FESI, E’ UFFICIALE. SARA’ PAGATO A LUGLIO. L’IMPORTO E’ GIA’ VISIBILE SU CONSULTAZIONI PAGAMENTI DI NOIPA

Roma, 17 lug 2020 – (L’immagine riporta un FESI del 70 per cento con la maggiorazione per l’incarico). DETTO FATTO, IL FESI QUEST’ANNO SARA’ PAGATO UN MESE PRIMA, IN LUGLIO. Grazie al costante impegno del CO.CE.R. e allo Stato Maggiore della Difesa che ha mantenuto l’impegno preso, il personale ricevera’ la prima rata del 70 per cento circa dell’intero importo in questo mese. La cifra spettante (ripeto, del 70 per cento circa) e’ visibile gia’ da ora sulla consultazione pagamenti del portale di NOIPA. Per il restante 30 per cento circa il pagamento avverra’ non appena il Ministero dell’Economia e delle Finanze rendera’ disponibili il resto dei soldi.

Per il 2019 è stata ampliata di molto la platea degli incarichi che riceveranno la maggiorazione del FESI. La cifra finale che sara’ percepita – del 100 per cento -, all’incirca equivale a quanto preso nel 2019.

Cerca nel sito Search for: