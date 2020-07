PUBBLICATO IL CEDOLINO STIPENDIO DI LUGLIO 2020 SU NOIPA. PER ORA NIENTE FESI.

Roma, 17 lug 2020 – CEDOLINO STIPENDIO LUGLIO 2020. Su NOIPA e’ disponibile il cedolino stipendiale di luglio 2020. La valuta dello stipendio e’ per giovedi 23 luglio. Per ora non troviamo ancora traccia del FESI 2019, anche perche’ questo cedolino e’ la copia perfetta dell’importo che era visualizzabile dai primi del mese. Per il FESI, se tutto va bene, dovrebbe essere pagato entro fine luglio con cedolino a parte.

Invece possiamo trovarci, per chi e’ interessato, l’adeguamento di alcune voci previste dal riordino dei gradi del 2019, e relativi arretrati da gennaio 2020 (poca cosa) come ad esempio l’importo aggiuntivo pensionabile per i primi luogotenenti (7 euro!!! lordi).

Per chi non supera i 28.000 euro lordi annui dovrebbe trovarci l’incremento del bonus cuneo fiscale.

