SOLDATESSA SI FREGIA DEL TITOLO DI PRIMA DONNA “RAMBO”

Roma, 17 lug 2020 – Una soldatessa la cui identità è protetta, è riuscita ad entrare nell’ormai noto Corpo d’elite delle forze armate Usa. La militare, della Guardia Nazionale dell’Esercito è la prima rappresentante ad entrare nel Corpo avendo completato il difficilissimo programma di qualificazione.

I Berretti Verdi erano rimasti una delle pochissime comunità solo maschili delle forze armate Usa, ora il Corpo può vantare nelle proprie file una donna che con la sua caparbietà indomabile è riuscita a superare tutti i test di un addestramento durissimo.

La presenza femminile rappresenta ormai la “normalità” in ogni attività militare, sia in ambito nazionale sia in missioni internazionali. Le donne sono impegnate in tutte le operazioni di peace keeping e peace building, e sono una risorsa fondamentale nell’interazione con la popolazione civile locale.

