Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 50764 del 25 giugno 2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il terzo trimestre 2020. Circolare INPS

Roma, 19 lug 2020 – Pubblichiamo la circolare INPS del 17.7.2020, relativa all’aggiornamento dei tassi di interesse, per il terzo trimestre 2020, per la cessione del quinto della pensione.

Roma, 14-07-2020 Messaggio n. 2799

OGGETTO: Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 50764 del 25 giugno 2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il terzo trimestre 2020

Con il decreto n. 50764 del 25 giugno 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari – determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° luglio 2020 – 30 settembre 2020.

Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° luglio 2020 – 30 settembre 2020) sono i seguenti:

Classi d’importo in euro Tassi medi Tassi soglia usura Fino a 15.000 11,51 18,3875 Oltre i 15.000 7,91 13,8875

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione, concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati, variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA’ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG) Classe di importo del prestito Classi di età* Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro Fino a 59 anni 8,55 6,68 60-64 9,35 7,48 65-69 10,15 8,28 70-74 10,85 8,98 75-79 11,65 9,78

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° luglio 2020.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

