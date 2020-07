FESI: SEGNALATE NUMEROSE CRITICITÀ

Roma, 19 lug 2020 – COMUNICATO DEL SINDACATO S.I.A.M.O.. Giungono numerose segnalazioni alla scrivente Direzione Nazionale da parte di personale vincitore del Concorso interno straordinario (ex 958) per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito Italiano in merito all’attribuzione del FESI. Si evidenzia un possibile errore di calcolo degli emolumenti relativi al Fondo Efficienza Servizi Istituzionali (F.E.S.I.) dell’anno 2019 del summenzionato personale, contrariamente a quanto sancito dal Decreto Ministeriale 11-2020 del Ministero della Difesa.

In attesa di poter visualizzare il cedolino emesso in via straordinaria, questo sodalizio, sempre attento alle esigenze del personale, sta elaborando una procedura per i propri iscritti con cui chiedere il ricalcolo degli emolumenti.

In attesa di riscontri in merito, questa Organizzazione Sindacale segnalerà questa

discrasia amministrativa alle Superiori Autorità.

Noi ci SIAMO sempre!

Roma, 19 luglio 2020

IL DIRETTIVO NAZIONALE

