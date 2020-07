APPRENDIAMO OGGI CHE DOMENICO BILELLO HA ADETITO ALL’USMIA: “È il momento dell’unità, è il momento di dire NOI”

Roma, 20 lug 2020 – È in fase di approvazione la legge sulle associazioni a carattere sindacale del comparto Difesa. Tale proposta di legge è assolutamente peggiorativa addirittura rispetto all’attuale rappresentanza militare. È il momento dell’unità, è il momento di dire NOI, è il momento della responsabilità. Per questo e non solo per questo ho deciso di aderire ad un sindacato militare (USMIA) a carattere Interforze (che non è un mio progetto), da iscritto, come gesto di unità nella speranza che altri seguano il mio umile esempio. La gente è disorientata e non capisce per quale motivo ci sono decine di sigle a fronte dei medesimi grossi problemi.

Dobbiamo tutti dire NOI. Per questi motivi, ho scelto l’USMIA, un sindacato con un profilo umano che qualcuno ha definito per persone determinare nella serenità della conoscenza, che ha una articolazione Interforze.

