VALUTA PAGAMENTO F.E.S.I. PERSONALE FORZE ARMATE: QUANDO? E i conteggi sono per tutti esatti?

Roma, 20 lug 2020 – COME GIA’ ANTICIPATO L’ALTRO GIORNO, L’IMPORTO DEL FESI DA PERCEPIRE (PER ORA SOLO IL 70 PER CENTO) E’ VISIBILE SUL PANNELLO DI NOIPA ALLA VOCE “CONSULTAZIONE PAGAMENTI”. Rimane solo da capire due cose: la prima e’ se i conti sono stati fatti giusti, oppure ci sono dei problemi (molte le lamentele giunte in redazione e sui social). La seconda e’: quando sara’ pagato? Da indiscrezioni affidabili sembra che la valuta di pagamento sia venerdi 24/7 o il prossimo lunedi 27/7.

Quindi il pagamento avverra’ al piu’ presto. Ma quello che ha spiazzato un po’ tutti sono anche altri aspetti.

PRIMA COSA.

Mentre l’anno scorso, nel 2019, il FESI e’ stato pagato si con un mese di ritardo rispetto ad oggi, ma e’ stato pagato per intero al cento per cento nel mese di agosto 2019. Invece oggi e’ stato pagato (il 70 per cento) un mese prima (a luglio) e il restante 30 per cento non si sa nulla di certo sulla data del prossimo saldo finale.

SECONDA COSA.

C’e’ stata molta confusione e incertezza nel capire bene. Ma sembrava che il FESI percepito quest’anno sarebbe stato anche un po’ piu’ alto di quello preso l’anno scorso. Infatti nel fondo F.E.S.I. sono stati fatti confluire delle somme economiche, previsto per legge, relative al rinnovo del contratto di lavoro che ancora non e’ partito. Detto questo, l’unica cosa certa e’ che questi soldi in piu’ – sembrerebbe – che siano solo servizi per pagare le maggiorazioni dei nuovi incarichi individuati da SMD, penalizzando pero’ il pagamento del restante personale, che si e’ visto accreditare solo il 70 per cento, della cifra presa l’anno scorso.



Oppure ci sono dei conteggi che o non capiamo o che sono sbagliati, da rifare?

