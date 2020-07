DDL 875A (Associazionismo/Sindacato tra militari) IN DISCUSSIONE AL SENATO: MOLTE LE CRITICITA’. IL COCER INTERFORZE CHIEDE DI ESSERE AUDITO

Roma, 22 lug 2020 – UN DISEGNO DI LEGGE CHE PRESENTA MOLTE LACUNE E CHE SE APPROVATO COSI’ COM’E’ NON SERVE A NESSUNO, TANTO MENO AI VERTICI MILITARI E POLITICA. Non sono pochi gli ostacoli messi in campo per sbarrare la strada ad una vera legge sull’associazionismo professionale a carattere sindacale tra militari. Una legge attesa da oltre 40 anni e che vedra’ la luce tra non molto. Ma la sua “nascita” e’ gia criticata da tutti, soprattutto da coloro che dovranno “usarla” per svolgere attivita’ sindacale a favore dei militari.

Il Cocer Interforze e’ stato sentito in Parlamento nel 2019 e da allora questo DDL ha subito notevoli cambiamenti. Con questa delibera, il Cocer Interforze, chiede una audizione innanzi alle Commissioni Affari Costituzionali e Difesa del Senato della Repubblica, nonche’ un incontro con il Sottosegretario alla Difesa On. CALVISI.

Segue delibera del COCER di Oggi.

