PIU’ ATTENZIONI VERSO IL PERSONALE SEPARATO/DIVORZIATO CON PROLE IN AFFIDAMENTO CONGIUNTO E MONOREDDITO. SOLUZIONI ABITATIVE

Roma, 22 lug 2020 – UN ESERCITO EFFICIENTE E’ GIUSTO CHE DIA MAGGIORI ATTENZIONI AL PERSONALE IN DIFFICOLTA’, E LO STA FACENDO ORA ANCHE CON UNA SERIE DI INIZIATIVE ALLOGGIATIVE. INIZIATIVE CHE SE VANNO IN PORTO POSSONO DARE UN AIUTO CONCRETO A QUEL PERSONALE IN DIFFICOLTA’.
Vediamo di cosa si tratta.
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