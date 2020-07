Ecco cosa ha deciso il Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020. L’Italia superera’ questo momento di forte crisi dovuta all’emergenza coronavirus

Roma, 23 lug 2020 – SENZA QUESTI AIUTI, CHE ARRIVERANNO PURTROPPO TRA CIRCA UN ANNO, L’ITALIA DIFFICILMENTE CE L’AVREBBE FATTA A USCIRE DA QUESTO DISASTRO ECONOMICO, SI ITALIANO, MA ANCHE RIGUARDANTE ALTRI PAESI EUROPEI. Principali risultati. I leader dell’UE hanno concordato un pacchetto per la ripresa e il bilancio per il periodo 2021-2027 che aiuteranno l’UE a ripartire dopo la pandemia e sosterranno gli investimenti nella transizione verde e in quella digitale.

Il Consiglio Europeo ha pubblicato le conclusioni della Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020) sulla Next Generation EU. Alla Commissione è conferito il potere di contrarre, per conto dell’Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di EUR a prezzi 2018; la nuova attività di assunzione netta di prestiti cesserà al più tardi alla fine del 2026. L’Unione utilizza i prestiti contratti sui mercati dei capitali al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19.

Gli importi a titolo di Next Generation EU per singolo programma sono i seguenti:

1. Dispositivo per la ripresa e la resilienza (sostegno agli investimenti e alle riforme): 672,5 miliardi di EUR, di cui:

– prestiti 360 miliardi di EUR;

– sovvenzioni 312,5 miliardi di EUR

2. REACT-EU (mercato del lavoro, PMI, sanità) 47,5 miliardi di EUR

3. Orizzonte Europa (sviluppo, innovazione e ricerca) 5 miliardi di EUR

4. InvestEU (sviluppo catene di valore per imprese) 5,6 miliardi di EUR

5. Sviluppo rurale 7,5 miliardi di EUR

6. Fondo per una transizione giusta (Green Deal europeo) 10 miliardi di EUR

7. RescEU (protezione civile per calamità naturali) 1,9 miliardi di EUR

Totale: 750 miliardi di EUR.

Puoi ulteriormente approfondire l’argomento cliccando qui >>>

Cerca nel sito Search for: