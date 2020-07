Trattamento economico per il personale militare impiegato nell’operazione strade sicure e forze di polizia. Basta sperequazione

Roma, 24 lug 2020 – Ieri, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell’operazione “Strade Sicure”, la IV Commissione Difesa ha svolto in videoconferenza l’audizione del Gen. C. A. Claudio Berto, Comandante del Comando truppe alpine e del Gen. C. A. Roberto Perretti, Comandante del Comando Forze Operative Nord.

I due Comandanti di vertici d’area hanno portato all’attenzione degli onorevoli commissionari, tra l’altro, quanto rivendicato in questi mesi dai delegati del Cocer Esercito, sostenendo parità di dignità e trattamento economico per il personale impiegato nell’operazione strade sicure rispetto le forze di polizia. Tale sperequazione rischia di venir ulteriomente accentuata al prossimo 31 luglio, a meno che non venga stabilizzata e finanziata la corresponsione delle 40 ore mensili di straordinario, rispetto le attuali 21 e che comunque non garantirà l’equità di trattamento con gli operatori delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare auspicata dalla Rappresentanza e dai Vertici d’Area auditi.

“I nostri colleghi meritano attenzione e parità di trattamento con gli stessi che svolgono la medesima attività ma hanno un uniforme di colore diverso – così in una nota i delegati Cocer Esercito Antonino Duca e Francesco Gentile – quanto enunciato in sede di commissione dai Comandanti di vertice d’area è segno di particolare attenzione verso il personale, auspichiamo – chiosano i delegati- che le autorità governative e parlamentari preposte diano seguito a ciò che da tempo con il Cocer Esercito rappresentiamo in tutte le sedi e che ai nostri colleghi, che ogni giorno contribuiscono alla sicurezza delle nostre città, venga riconosciuto il giusto trattamento.”