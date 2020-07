Stanno dando più diritti ai militari? Con questa legge non così tanto e vi spiegheremo il perché. Comunicato Sindacato SAM

Roma, 27 lug 2020 – La Camera dei deputati ha approvato il DDL 875 concernente “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”. Nel merito la posizione del SAM è chiara e cristallina da tempo: considerata l’urgenza di regolamentare l’esercizio ti tale diritto rilevata dalla Corte Costituzionale e la possibilità di avere uno strumento normativo già rodato, perché non riconoscere anche al personale militare il principio della libertà sindacale, detta “separata”, già in essere alla Polizia di Stato dal 1981?

Non possiamo accettare un’ulteriore compressione dei diritti. Non possiamo accettare un sindacato di serie C.

Il SAM chiede sin da subito di essere audito nel merito dalle Commissioni Affari Costituzionali, Difesa e Giustizia del Senato al fine di esporre le proprie ragioni nonché le criticità presenti nel testo approvato alla Camera.

COMUNICATO SINDACATO SAM