FESI DI LUGLIO / SARA’ PAGATO CON VALUTA 29 LUGLIO 2020. Il cedolino è disponibile su NOIPA

Roma, 28 lug 2020 – GRAZIE AGLI SFORZI MESSI IN ATTO DAGLI UFFICI DI SMD, QUEST’ANNO SI E’ RIUSCITI A PAGARE IL FESI A LUGLIO, ANZICHE’ AD AGOSTO O SETTEMBRE. Ma attenzione, mentre l’anno scorso abbiamo ricevuto tutto il FESI (100 per cento) in agosto, quest’anno in luglio viene pagato soltanto la prima rata pari a circa il 70 per cento del FESI percepito l’anno scorso. Il restante 30 per cento del FESI 2019 circa sara’ pagato non appena il MEF mettera’ a disposizione gli altri fondi che erano destinati al rinnovo del contratto di lavoro triennio 2019/21, ma non utilizzati.

QUANDO SARA’ PAGATA QUESTA SECONDA RATA DEL FESI 2019?

Da una nota del Sindacato di Polizia, sembra che questi soldi possano essere messi a disposizione dal MEF in ottobre/Novembre 2020 e quindi i relativi pagamenti potrebbero avvenire sotto quei mesi.

QUEST’ANNO C’E’ UN PO’ DI CONFUSIONE!

Purtroppo le informazioni ufficiali sono molto scarse. Ad esempio, la maggiorazione del FESI per un incarico previsto dal decreto, deve essere ancora pagato? Quindi a ottobre o novembre si percepira’ il restante 30 per cento del FESI e in piu’ anche la maggiorazione del FESI per l’incarico? Ad oggi, due colleghi: uno con la maggiorazione per l’incarico e l’altro senza maggiorazione, hanno percepito una cifra identica. Quindi i dubbi rimangono. Un errore? Perche’ gli uffici della Difesa non ce lo spiegano?

