ALLOGGI DEMANIO DIFESA: Tra il Decreto Rilancio (Blocco degli sfratti al 31 dicembre 2020) ed il prossimo Decreto Biennale, IL BIVIO!

Roma, 29 lug 2020 – ALLOGGI DEMANIALI PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLA DIFESA. Pubblichiamo di seguito una serie di documenti di CASADIRITTO in merito agli alloggi demaniali della Difesa, in concessione al personale dipendente. Le problematiche in atto.

