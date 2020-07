Autorizzazione al prolungamento per iter concorsuale VFP4 2020 Immissione 2020 CEMM 3° e 4° incorporamento 2017

Roma, 29 lug 2020 – Il portale difesa.it informa che con messaggio n. M_D GMIL REG2020 0275699 del 13 luglio 2020, trasmesso in data 27 luglio 2020, è stato autorizzato ai VFP1 CEMM appartenenti al 3° e 4° incorporamento 2017 (4 settembre – 6 novembre), sia il prolungamento della rafferma per la partecipazione alla procedura concorsuale per il reclutamento VFP4 nella stessa Forza Armata – immissione 2020, ai sensi dell’art. 2204 del d. lgs. n. 66/2010, sia il prolungamento della durata di sei mesi (eventualmente rinnovabili), ai sensi dell’art. 2204-ter del d. lgs. n. 66/2010. In allegato i moduli da utilizzare ai fini della predetta richiesta di trattenimento in servizio per ulteriori sei mesi e dell’eventuale revoca all’assenso fornito.

