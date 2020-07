DIFESA / ELETTI I NUOVI PRESIDENTI DELLA 4^ COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA E SENATO

Roma, 31 lug 2020 – PER LE DUE COMMISSIONI CHE PIU’ DA VICINO CI INTERESSANO COME FORZE ARMATE, TROVIAMO ORA A PRESIEDERE LA COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA L’ON. GIANLUCA RIZZO; MENTRE AL SENATO TROVIAMO L’ON. ROBERTA PINOTTI.

Il cambio delle Presidenze era gia’ previsto per questi giorni ed e’ avvenuto a seguito del cambio della maggioranza Parlamentare avvenuta l’anno scorso. Solo che per le procedure previste sia alla Camera che al Senato, le Presidenze delle Commissioni non si potevano cambiare prima di un anno, dall’anno scorso.

