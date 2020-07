MISURE DI PROTEZIONE SOCIALE PERSONALE ESERCITO. ORARI MENSA DI SERVIZIO A FAVORE DEL PERSONALE E FAMIGLIE

Roma, 31 lug 2020 – Lo Stato Maggiore dell’Esercito, nell’ottica di venire incontro sempre di piu’ alle esigenze del personale dipendente, ha diramato una nuova direttiva sugli orari della mensa di servizio. In tali orari possono accedere i dipendenti con le loro famiglie. Questa possibilita’ e’ in via sperimentale e durera’ un anno. Per l’ammissione seguire le disposizioni previste dallo SME.

SEGUE LETTERA DEL 29.7.2020.

