SU NOIPA E’ VISIBILE L’IMPORTO DEL PROSSIMO STIPENDIO DI FINE AGOSTO 2020. Applicato a tutti – chi piu’ e chi meno – la detassazione cosi’ detta “riduzione del cuneo fiscale”.

Roma, 31 lug 2020 – Come di consueto NOPIPA ha gia’ reso disponibile la visibilita’ del prossimo stipendio di fine agosto 2020. Tra le novita’ troviamo un incremento legato alla riduzione del cuneo fiscale, per gli stipendi annui lordi che non superano i 40.000 euro. Un incremento che varia quindi da stipendio a stipendio. Incrementi che per alcuni ammontano anche a circa 100 euro al mese in piu’. Ovviamente chi gia’ prendeva gli 80 euro cosi detti “RENZI”, l’incremento e’ minore.

Quindi con agosto si conclude l’applicazione piena della riduzione del cuneo fiscale, che il Governo ha concesso ai soli lavoratori dipendenti. Per alcuni lavoratori questa riduzione continuera’ anche per l’intero anno 2021. Mentre per altri lavoratori, con un reddito superiore ai 28.000 euro annui lordi, la detassazione si conclude con fine anno 2020, nell’attesa che il Governo introduca una nuova Legge che riveda tutte le fasce delle aliquote fiscali di tassazione attualmente previste.

