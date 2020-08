SITUAZIONE ALLOGGIATIVA PERSONALE MILITARE

Roma, 1 ago 2020 – ACCOLTA LA RICHIESTA DEL COCER DI RENDERE DISPONIBILE IL BRIEFING SULLA SITUAZIONE ALLOGGIATIVA. Il Capo di SME – GEN. FARINA – ha autorizzato la pubblicazione del briefing sulla situazione alloggiativa del personale militare Esercito, presentato in occasione dell’ultimo incontro tra il COCER ESERCITO e il V REPARTO AFFARI GENERALI. Il briefing in questione si puo’ recuperare sul sito intranet dell’esercito. All’interno del documento sono elencati i progetti che lo SME, in piena sinergia con il COCER, ha sviluppato e realizzato per il benessere del personale.

Questa la risposta del Capo di SME Generale Salvatore FARINA.

