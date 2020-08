IN ARRIVO MILITARI USA IN ITALIA – COSA STA SUCCEDENDO?

Roma, 3 ago 2020 – Piano di riposizionamento delle forze statunitensi nel continente europeo. Ora anche l’Italia sembra essere interessata. Uno squadrone di caccia si sta per trasferire dalla Germania all’Italia.

Gli Stati Uniti hanno deciso di ritirare circa 12.000 militari dalla Germania: una parte di questi tornerà in America, mentre per altri ci sarà lo spostamento in altri Paesi, Italia compresa. Secondo le ultime indiscrezioni ci sono due motivi alla base di questa decisione: da una parte la necessità di rafforzare il fianco sud orientale, dall’altra quella di voltare le spalle alla Germania dopo che il Governo tedesco non ha mantenuto la promessa di stanziare il 2% del PIL per il Comparto Difesa.

Ad annunciarlo il presidente Trump, con un tweet con cui si lamenta delle mancate risorse stanziate dalla Germania per la NATO, ricordando di come però questi ogni anno paghino miliardi di dollari alla Russia per l’acquisto di energia.

Quindi sarà il nostro Paese ad ospitare uno squadrone di caccia statunitense. E perché la scelata è ricaduta sull’’Italia? Perché in questo modo sarà più vicino alla regione del Mar Nero e sarà in grado di essere impiegato negli schieramenti a rotazione lungo il fianco sud orientale della NATO. Questa unità, quindi, andrà a “contribuire alle attività di sicurezza nella regione del Mar Nero” così anche da aumentare la deterrenza e rassicurare gli alleati lungo il fianco sud orientale della NATO.

Le operazioni per il trasferimento dovrebbero essere completate rapidamente, nel dettaglio: il 480° stormo dell’aeronautica militare statunitense dovrebbe lasciare la base di Spangdahlem, in Germania, per poi trasferirsi in Italia, precisamente ad Aviano.

