INTERVISTA ESCLUSIVA AL MARESCIALLO ORDINARIO STEFANIA FORESTIERI, PRIMA DONNA PILOTA ABILITATA SU ELICOTTERO UH-90

Roma, 3 ago 2020 – Originaria di Gangi in Sicilia, la passione per il volo, poi l’ arruolamento nell’Esercito nel 2010, ora Stefania Forestieri a 30 anni, indossa il grado d maresciallo ed è pilota operativo su UH-90. Ha partecipato anche all’Esercitazione “Kinetic” che ha rappresentato il suo esordio nell’impiego operativo. Una passione quella per il volo che l’ha inserita in un mondo prettamente maschile, dove la passione e la dedizione per un mestiere che l’ha travolta hanno fatto sì che diventasse tra le quattro donne pilota dell’Esercito italiano. Un raggiungimento di cui essere orgogliosi.

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA AL MARESCIALLO ORDINARIO STEFANIA FORESTIERI, PRIMA DONNA PILOTA ABILITATA SU UH-90

