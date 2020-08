Concorso 108 Ufficiali in SP Ruoli Speciali Esercito – Scadenza 13-08-2020

Roma, 7 ago 2020 – E’ stato pubblicato il Bando del Concorso per il reclutamento di complessivi 108 Ufficiali nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell’Esercito.

POSTI A CONCORSO

57 posti come Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito

16 posti come Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito

5 posti come Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito

30 posti come Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito

Sono previste, nelle misure indicate nel bando, delle riserve di posti per gli appartenenti al ruolo dei Marescialli, per gli appartenenti al ruolo dei Sergenti e per gli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente, nonché a favore di coniugi e figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria di merito.

REQUISITI

Possono partecipare al Concorso 108 Ufficiali in SP Ruoli Speciali Esercito 2020 i candidati appartenenti alle Categorie specificate al Comma 1 dell’Art.2 del Bando che siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici

età non superiore ai limiti fissati dal sopracitato Comma 1

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità)

Gli altri requisiti specifici possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso.

DOMANDA

La domanda potrà essere presentata entro il 13 Agosto 2020, seguendo la procedura online disponibile all’interno del Portale dei Concorsi del Ministero della Difesa ed esplicitata sul Bando di Concorso.

SCARICA IL BANDO>>>>>

