Concorso Interno 99 Sergenti Marina Militare 2020 – Scadenza 19-08-2020

Roma, 7 ago 2020 – E’ stato pubblicato il Bando del Concorso Interno, per titoli ed esami, 99 Sergenti Marina Militare 2020, valido per l’ammissione al 25° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto da immettere nei ruoli dei Sottufficiali della stessa Forza Armata.

POSTI A CONCORSO

69 nel ruolo dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM)

30 nel ruolo dei Sergenti del Corpo delle Capitanerie di Porto (CP)

REQUISITI

• appartenere al ruolo dei volontari in s.p. della Marina Militare o del Corpo delle Capitanerie di Porto

• essere in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato in qualità di Sergente senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività

• appartenere a una delle categorie/specialità indicate nell’Allegato A1

• non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda

• avere riportato una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio equivalente in sede di redazione della documentazione caratteristica relativa all’ultimo biennio di servizio o all’intero periodo di servizio, se di durata inferiore a due anni, prestato nel ruolo dei volontari in SP

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 19 Agosto 2020 seguendo la procedura online disponibile all’interno del Portale dei Concorsi del Ministero della Difesa ed esplicitata nel Bando di Concorso.

SCARICA IL BANDO>>>>>

Cerca nel sito Search for: