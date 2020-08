LANCIATA UNA NUOVA RACCOLTA FONDI PER UN COLLEGA IN DIFFICOLTA’ CON LA SUA SALUTE. LIBERA RAPPRESENTANZA E’ AL FIANCO DEL COLLEGA.

Roma, 8 ago 2020 – IL FATTO PRESENTATO DA LIBERA RAPPRESENTANZA (vedi qui): Circa tre mesi fa siamo venuti a conoscenza di una gravissima situazione clinica. Una semplice visita specialistica allo stomaco si è invece rilevata un lunghissimo e dolorosissimo percorso per la vita. Le cause di questo brutto male sono ancora difficili da trovare, ma non ci fermiamo di fronte alla ricerca di qualsiasi soluzione. I problemi si moltiplicano ogni giorno e tutti noi ci stringiamo intorno affettuosamente per donare il nostro aiuto, seppur piccolo.

Se vuoi aiutare anche tu il collega puoi donare una cifra tuo piacimento collegandoti qui >>>

Cerca nel sito Search for: