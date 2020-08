PUBBLICATA LA BUSTA PAGA DI AGOSTO 2020. Applicato per tutti da agosto la riduzione del cuneo fiscale. Lo stipendio sara’ pagato venerdi 21 agosto

Roma, 15 ago 2020 – UNA BUSTA PAGA PIU’ PESANTE GRAZIE AL CUNEO FISCALE. Cifre che variano da 15 euro netti fino a 100 euro, per i redditi piu’ bassi. NOIPA ha reso disponibile la busta paga di agosto 2020. L’esigibilita’/valuta dello stipendio e’ per venerdi’ 21 agosto.

Per capire la differenza del beneficio fiscale – taglio cuneo fiscale – si puo’ comparare la voce evidenziata in giallo sulla foto, tra la busta paga di agosto e quella di giugno 2020.

E’ bene ricordare che il cuneo fiscale ha una durata diversa: fino a 28.000 euro lordi annui, il beneficio proseguira’ per tutto il 2021. Sopra i 28.000 euro annui lordi, il beneficio terminera’ al 31.12.2020. Lo stop, in questo caso, riguarda quindi soltanto i redditi da lavoro dipendente che superano i 28.000 euro lordi annui e per i quali la legge gia’ prevede l’avvio di una riforma delle aliquote fiscali attualmente esistenti.

