Governo: Conapo, bene delega vigili fuoco a sottosegretario Sibilia. Il sindacato: aveva già sostenuto meritoriamente i vigili del fuoco durante iter legge bilancio

Roma, 18 Agosto 2020 – “Congratulazioni e auguri di buon e proficuo lavoro al sottosegretario Carlo Sibilia al quale il ministro dell’ interno Luciana Lamorgese ha attribuito la delega per le materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”.

Cosi in una nota il Conapo, uno dei maggiori sindacati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, spiegando che “Sibilia non ha certo bisogno di presentazioni in quanto ai vigili del fuoco. A nostro parere aveva già in passato dimostrato di meritarsi la delega per i vigili del fuoco, essendo stato uno degli attori principali e determinanti per lo stanziamento dei 165 milioni che il governo Conte 2 ha inserito nell’ ultima legge di bilancio, con lo scopo armonizzare le retribuzioni dei vigili del fuoco con quelle degli appartenenti alle forze di polizia, una battaglia storica del Conapo che nel novembre scorso ha visto quasi quattromila pompieri in protesta a Montecitorio e che siamo in attesa che diventi realtà a settembre 2020, con la conversione in legge del decreto semplificazioni nel quale sono stati inseriti gli incrementi retributivi mirati a porre rimedio all’ ingiusta disparità di trattamento tra Corpi che durava da decenni”.

“Se Sibilia continuerà ad avere a cuore i vigili del fuoco come ha dimostrato sinora, sarà sicuramente il benvenuto tra il personale e troverà nel sindacato Conapo un interlocutore leale e collaborativo. Non dimentichi però che mancano ancora altri 50 milioni per la completare la equiparazione retributiva e previdenziale dei nostri uomini con quelli delle forze di polizia e questa sarà la nostra prima richiesta” avvertono dal Conapo.

Qui i decreti di attribuzione delle deleghe da parte del ministro Lamorgese, resi noti oggi alle organizzazioni sindacali: http://www.conapo.it/2020/20200817%20deleghe%20e%20attribuzioni%20MININTERNO.pdf

