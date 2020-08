Concorso 179 VFP4 Marina Forze Speciali e Componenti Specialistiche

Roma, 24 ago 2020 – E’ stato pubblicato il Bando del Concorso Straordinario 179 VFP4 Marina 2020 Forze Speciali, valido per il reclutamento, per l’anno 2020, di 179 volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina Militare compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto.

I 179 posti del Concorso 179 VFP4 Marina 2020 Forze Speciali e Componenti Specialistiche sono così ripartiti tra le seguenti categorie e settori d’impiego:

173 posti nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti:

– 79 posti per la categoria Fucilieri di Marina (FCM)

– 6 posti per la categoria Incursori (IN)

– 17 posti per la categoria Palombari (PA)

– 30 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego “Sommergibilisti”

– 41 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego “Componente aeromobili”

6 posti nel Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), per la categoria Nocchieri di Porto – settore d’impiego “Componente aeromobili”

Non è possibile partecipare al concorso, neanche presentando distinte domande, per più di una delle categorie e settori d’impiego.

Il 10% dei posti è riservato a: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito

REQUISITI

Possono partecipare i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) della Marina Militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (22 Settembre 2020)

c) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)

d) non aver partecipato al Concorso 2.185 VFP4 2020

I candidati devono possedere, inoltre, anche uno dei seguenti attestati/abilitazioni:

abilitazione anfibia, ove si concorra per la categoria Fucilieri di Marina (FCM)

attestato di frequenza del corso propedeutico incursore – fase 1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Incursori (IN)

attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro – fase 1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Palombari (PA)

abilitazione sommergibilista, ove si concorra per la categoria Marinai – settore d’impiego “Sommergibilisti”

attestato di frequenza del corso propedeutico Componente aeromobili con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Marinai – settore d’impiego “Componente aeromobili” o per la categoria Nocchieri di Porto – settore d’impiego “Componente aeromobili”. Scadenza : 22-09-2020.



