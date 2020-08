TUTELE A 360 GRADI. Comunicato stampa del Sindacato S.I.A.M.O. ESERCITO

Roma, 24 ago 2020 – Il Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato (S.I.A.M.O.) Esercito, in vista del prossimo esame della proposta di legge S. 1893 “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al governo per il

coordinamento normativo”, chiede di estendere al personale militare dirigente l’area negoziale, per il trattamento economico accessorio e per gli istituti normativi, prevista compiutamente per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile dall’art. 46 del D. Lgs. 95 del 2017.

Il riconoscimento di una reale capacità negoziale per l’area della dirigenza, per il tramite delle associazioni professionali a carattere sindacale militare, nel testo di legge all’esame della Commissione Difesa del Senato, garantirebbe la piena rappresentanza di tale categoria di personale militare, evitando così una palese discriminazione e mancata equiordinazione sia nei confronti delle categorie di personale militare contrattualizzato sia verso la dirigenza delle Forze di polizia ad

ordinamento civile, entrambe pienamente rappresentate ai tavoli negoziali.

A tal fine, è stato chiesto al Ministro della Difesa, On. Guerini, un autorevole intervento che possa, con una proposta di emendamento di origine governativa, assicurare l’effettiva tutela dei diritti, costituzionalmente garantiti, di rappresentatività anche per il personale militare dirigente. Inoltre, l’occasione è stata propizia per evidenziare un ritardo nell’emissione del Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri per la Funzione Pubblica e dell’Economia e delle Finanze, che fissa la percentuale annuale di adeguamento degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale, degli assegni fissi e continuativi del personale militare di grado dirigenziale.

Con ciò vogliamo sottolineare che il S.I.A.M.O. Esercito vuole rappresentare le esigenze di tutte le categorie e di tutti i ruoli del personale militare, compresa la dirigenza, evitando inutili e sterili contrapposizioni.

Noi ci SIAMO sempre!

IL DIRETTIVO NAZIONALE

