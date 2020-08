A QUANDO IL PAGAMENTO DEL RESTO DEL FESI 2019 E DELL’UNA TANTUM GRADI APICALI RIORDINO GRADI? Vediamo di cosa si tratta e i tempi dei pagamenti

Roma, 27 ago 2020 – FESI 2019 E UNA TANTUM GRADI APICALI. I soldi ci sono o non ci sono? I soldi arriveranno oppure no? Fatto sta che il personale interessato ad uno o ad entrambi i provvedimenti è in attesa di vedersi accreditati gli importi relativi alla rimanenza del FESI 2019 che riguarda tutto il personale (manca circa il 28 per cento dell’importo piu’ la maggiorazione per coloro che svolgono un incarico particolare, come da decreto) e il BONUS UNA TANTUM destinato al solo personale che indossa i gradi apicali, come previsto dall’ultimo riordino che forse sara’ pagato a fine settembre 2020 (come indicato su una nota del CUSI).



Purtroppo le informazioni diffuse sul FESI dagli organi ufficiali sono lacunosi e incompleti. Possiamo dire questo con la massima sicurezza perche’ ad esempio: due colleghi hanno preso la stessa cifra netta di anticipo del FESI, nonostante uno dei due svolge un incarico che prevede la maggiorazione del FESI. Quindi i conti non tornano.

Speriamo che entro breve si possa sapere qualcosa di piu’ sicuro.

