MALTEMPO E INCENDI BOSCHIVI, CORDELLA (FILP ANPPE VVF): SERVE UNA CABINA DI REGIA NAZIONALE PER PREVENIRE I RISCHI

Roma, 31 agosto – “Dopo le continue emergenze e le tragedie che colpiscono le nostre regione dal Nord e Sud, siamo convinti che per mettere a riparo il Paese da ulteriori eventi catastrofici bisogna costituire una cabina di regia che metta a sistema gli attori principali del Paese e superare l’attuale dicotomia in tema di prevenzione del territorio ”. è quanto dichiara Fernando Cordella Presidente FILP Vigili del Fuoco.

Per Cordella “ e’ sbagliato parlare di emergenze, maltempo e incendi boschivi, ogni qualvolta si verificano avvenimenti di questo genere, oramai è una consuetudine ed ecco perché bisogna intervenire in fretta con interventi strutturali di prevenzione. La risposta alle emergenze sta’ diventando impossibile basti pensare che negli ultimi giorni il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ha fatto 2.500 interventi al Nord per maltempo e 1.500 al Sud per incendi. Tutto questo affatica la macchina dei soccorsi inesorabilmente”.

“La priorità del Paese – conclude Cordella – deve esse una risposta ferma e celere alle continue emergenze che colpiscono il Paese dal Nord a Sud, bisogna mappare le aree a rischio, le infrastrutture e i monumenti a rischio e predisporre piani di emergenza efficaci”.

Cerca nel sito Search for: