E’ UFFICIALE, IL BONUS GRADI APICALI E’ GIA’ IN BUSTA PAGA IN PAGAMENTO A FINE SETTEMBRE

Roma, 2 set 2020 – FINALMENTE SI CHIUDE LA CODA ECONOMICA DEL RIORDINO DEI GRADI DEL 2019. Come gia’ anticipato qualche giorno fa, il BONUS previsto per i gradi apicali dei Graduati, Sergenti e Marescialli, sono gia’ stati inseriti sulla busta paga in pagamento per il 23 settembre 2020. La cifra spettante oscilla tra i 200 euro netti ai 350 euro, sempre netti.

Gli interessati, che lo aspettavano da tempo (gennaio 2020), possono consultare il pagamento di fine settembre dal pannello di NOIPA.

