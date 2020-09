CORPO FORESTALE SCIOLTO E ACCORPATO NEI CARABINIERI: NON SI DOVEVA FARE! Corpo Forestale, la Corte europea boccia l’Italia sulla riforma Madia: ora si punta alla polizia ambientale

Roma, 3 set 2020 – UNA RIFORMA FATTA IN FRETTA E SBAGLIATA. A stabilirlo e’ anche la Corte Europea. Ma i politici la fanno sempre franca? PER NON DIMENTICARE. Segue articolo di stampa tratto da nsd.it – Daniele Tissone, segretario generale del Silp (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia) non aveva nascosto le sue perplessità riguardo alla proposta di legge sui sindacati militari, confezionata dalla Commissione Difesa e approvata pari pari dalla Camera dei deputati. Intervistato il 25 maggio ai microfoni di Radio Radicale per la rubrica “Cittadini in divisa”, non usa mezzi termini: “Più democrazia in caserma corrisponde a una maggiore trasparenza, efficienza e sicurezza per i cittadini […] In Europa si va nella direzione di una estensione dei diritti per chi veste la divisa, in Italia si va indietro perché, dopo la militarizzazione del Corpo Forestale, si nega la libertà sindacale per chi porta le stellette, con buona pace della Costituzione e dei trattati europei”. L’articolo completo continua qui >>>

