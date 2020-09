COVID-19 – A BARI 6 ALLIEVI DELLA GUARDIA FINANZA POSITIVI, SCATTA L’ISOLAMENTO PER ALTRI 450

Roma, 4 sett 2020 – Sono oltre 700 fatti ai militari della Guardia di finanza della Scuola allievi di Bari dopo che sei finanzieri sono risultati positivi al test nei giorni scorsi. Per questo circa 450 militari sono ora in isolamento fiduciario nella caserma De Falco-Sottile.

Il Siulm, Sindacato unitario lavoratori militari, in una nota “torna a chiedere se sia davvero tutto sotto controllo e se siano previste cerimonie nei prossimi giorni sia nella scuola di Bari sia in altri istituti militari”. Le prime segnalazioni al Siul sarebbero arrivate da alcuni allievi “piuttosto preoccupati – ricorda il sindacato – per l’arrivo in caserma di ambulanze e operatori sanitari in tuta anti-contagio”. I risultati degli altri test arriveranno nei prossimi giorni.

