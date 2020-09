Concorso 179 VFP4 Marina – Forze Speciali e Componenti Specialistiche – Scadenza 22-09-2020

Roma, 5 sett 2020 – Pubblicato il Bando del Concorso Straordinario 179 VFP4 Marina 2020 Forze Speciali, valido per il reclutamento, per l’anno 2020, di 179 volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina Militare compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto.

POSTI A CONCORSO

I 179 posti del Concorso 179 VFP4 Marina 2020 Forze Speciali e Componenti Specialistiche sono così ripartiti tra le seguenti categorie e settori d’impiego:

173 posti nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti:

– 79 posti per la categoria Fucilieri di Marina (FCM)

– 6 posti per la categoria Incursori (IN)

– 17 posti per la categoria Palombari (PA)

– 30 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego “Sommergibilisti”

– 41 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego “Componente aeromobili”

6 posti nel Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), per la categoria Nocchieri di Porto – settore d’impiego “Componente aeromobili”

Non è possibile partecipare al concorso, neanche presentando distinte domande, per più di una delle categorie e settori d’impiego.

Il 10% dei posti è riservato a: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito. Scadenza presentazione domande: 22-09-2020.

SCARICA IL BANDO>>>>>

Cerca nel sito Search for: