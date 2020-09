IL S.I.A.M.O. ESERCITO INCONTRA IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

Roma, 7 set 2020 – Domani – martedì 08 settembre 2020 – , presso lo Stato Maggiore dell’Esercito in Roma, una delegazione del S.I.A.M.O. ESERCITO incontrerà il Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata, Salvatore Farina. L’occasione è indubbiamente propizia per confermare la nostra volontà di intraprendere azioni collaborative e sinergiche con l’Amministrazione Difesa, al fine di migliorare il benessere e la tutela di tutto il personale militare.

Inoltre, saranno brevemente illustrati alla predetta Autorità militare gli importanti approcci metodologici e rappresentate le molteplici attività portate all’attenzione delle Superiori Autorità dal S.I.A.M.O. Esercito, chiedendo dei successivi approfondimenti con i Reparti competenti per materia dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Un sodalizio che rappresenta tutte le categorie della Forza Armata e che ad oggi, tra le altre, si è fatto promotore di iniziative inerenti la tutela della genitorialità, la stabilizzazione dei precari, i riflessi sul benessere del personale nell’ambito delle operazioni in Italia e all’estero, gli alloggi per il personale militare, le problematiche legate agli avanzamenti, la tutela della salute e delle condizioni di lavoro durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di proposte risolutive per il personale che ricorre allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, tematiche da sempre all’attenzione di tutto il personale militare

Noi ci SIAMO sempre!

