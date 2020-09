LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA RIGUARDERA’ ANCHE L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Roma, 7 set 2020 – A PREVEDERLO E’ UN NUOVO DISEGNO DI LEGGE VARATO DAL GOVERNO, dal titolo: Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione, e funzionamento del consiglio superiore della magistratura. Consiglio dei Ministri dell’8/8/2020.

Cerca nel sito Search for: