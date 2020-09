2° REGGIMENTO GENIO PONTIERI / ESERCITAZIONE “ARGO 2020”. Realizzato un ponte galleggiante sul fiume Mincio a Peschiera del Garda

Roma, 10 set 2020 – L’esercitazione si e’ svolta presso il Parco Materiali Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC, in Localita’ Mandella – Peschiera del Garda (VR). Alla presenza di Autorita’ Militari e Civili e a numerosi Cittadini, i militari del 2° Reggimento Genio Pontieri hanno dimostrato la loro professionalita’ per il gittamento di un ponte galleggiante motorizzato (PGM) che puo’ essere usato per il passaggio di mezzi di qualsiasi peso e misura e per lo sfollamento delle persone in caso di calamita’ naturali. Molti gli uomini, i mezzi e i materiali tecnologici usati per collegare le due sponde del Fiume Mincio, largo in quel punto circa 120 metri.

