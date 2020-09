Anticipo TFS/TFR Condizioni e adempimenti per l’accesso al finanziamento. On line la piattaforma per la richiesta dell’anticipo

Roma, 11 set 2020 – Il Dipartimento della Funzione pubblica comunica che è on line la piattaforma (in via di implementazione) per la richiesta dell’anticipo del Tfs/Tfr. Il servizio fornisce tutte le indicazioni operative per usufruire dell’accordo quadro con Abi (in fase di completamento). Per maggiori INFO puoi collegarti al sito del Dipartimento e monitorare la situazione in via di conclusione, cliccando qui >>>



Qui trovi l’accordo completo tra Ministero e ABI, clicca qui >>>

NOTA SULLL’ANTICIPO/PRESTITO:

Il tasso di interesse annuo e’ fisso e pari a: rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d’interesse non potra’ comunque essere inferiore a 0,40%.

3. Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice. La banca non puo’ applicare all’anticipo TFS/TFR commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto previsto dal

successivo art. 6.

