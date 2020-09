NEWS / NUOVE DISPOSIZIONE SME / EMERGENZA COVID-19 – FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI SERVIZIO E POSIZIONI AMMINISTRATIVE DEL PERSONALE IN RELAZIONE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO. Documento dello SME e Comunicato presidente Cocer Esercito

Roma, 11 set 2020 – Pubblichiamo di seguito un comunicato del Presidente del CO.CE.R. ESERCITO e il sunto della disposizione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Primo Reparto dell’11/9/2020. Nuove disposizioni che vanno a favore del personale militare.



Cocer Esercito, flessibilità dell’orario di servizio unica soluzione possibile per la tutela delle famiglie dei militari

Il Cocer Esercito, con la Delibera n.36 del 2 settembre 2020, ha chiesto un autorevole e risolutore interessamento al Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Gen.C.A. Salvatore Farina volto a fornire una pratica soluzione alle imminenti problematiche che investiranno “giocoforza” il personale militare con l’inizio dell’anno scolastico e le direttive che obbligano le famiglie ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del ministro dell’istruzione.

In data odierna lo Stato Maggiore Esercito, che già da aprile aveva dato indicazioni in tal senso, ha ribadito la disposizione che, di fatto, accoglie le esigenze prospettate e fortemente volute dalla Rappresentanza Militare.

Pertanto, il personale militare potrà avvalersi, individualmente, della flessibilità dell’orario di servizio al fine di poter ottemperare alle mutate esigenze familiari connesse al contrasto della pandemia, con l’apertura delle scuole.

La possibilità di fruire di un nuovo strumento di gestione del personale, in tal senso, è stata resa possibile grazie anche alla nuova policy voluta dallo Stato Maggiore della Difesa in merito all’orario di servizio che sarà attagliato alle esigenze del personale.

Restano, tuttavia, da definire le posizioni amministrative dell’assenza temporanea dal servizio e del riposo medico a seguito di quarantena che auspichiamo vengano risolte in fase di conversione in legge del “Decreto agosto”.

Roma 11.09.2020

Il Presidente Gen. B. Francesco Maria Ceravolo

QUESTO CHE SEGUE IL MESSAGGIO DIFFUSO DALLO SME OGGI 11/9/2020.

UNO. IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, IN VISTA DELL’IMMINENTE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO, AD INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE CON LE LETTERE ALLE QUALI SI DA’ SEGUITO, SI FORNISCONO ULTERIORI INDICAZIONI INERENTI LA FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI SERVIZIO, NONCHE’ PRELIMINARI INFORMAZIONI CIRCA I CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE 8 SETTEMBRE 2020, N. 111.

DUE. ALLO SCOPO DI PERSEGUIRE L’ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI, CONTEMPERANDO LE ESIGENZE FAMILIARI DEI MILITARI CORRELATE ALLA DIVERSA ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI DI INGRESSO/USCITA DEGLI STUDENTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI, NEL QUADRO EMERGENZIALE IN ATTO, I COMANDANTI DI CORPO POSSONO

PREVEDERE L’ANTICIPO O IL POSTICIPO DELL’INIZIO E DEL TERMINE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE GIORNALIERE INDIVIDUALI. RESTANO FERME LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA DELL’ORARIO DI LAVORO.

TRE. NELLE MORE DELL’EMANAZIONE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE APPLICATIVA DA PARTE DELLA COMPETENTE DIREZIONE GENERALE, SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SUI CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE 8 SETTEMBRE 2020, N. 111, CHE HA PREVISTO, IN PARTICOLARE -NEL CASO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE MINORE DI 14 ANNI, DISPOSTA A SEGUITO DI CONTATTO VERIFICATOSI ALL’INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO – IL RICORSO A:

– LAVORO AGILE;

– ASTENSIONE DAL LAVORO (CONGEDO STRAORDINARIO), REMUNERATO CON UN’INDENNITÀ PARI AL 50% DELLA RETRIBUZIONE, NELLE SOLE IPOTESI IN CUI LA PRESTAZIONE LAVORATIVA NON POSSA ESSERE SVOLTA IN MODALITÀ AGILE E, COMUNQUE, IN ALTERNATIVA ALLA STESSA.

QUATTRO. AL FINE DI DARNE LA MASSIMA DIFFUSIONE, IL PRESENTE MESSAGGIO SARÀ PUBBLICATO SUL SITO INTRANET DELLO SME, SEZIONE DOCUMENTI DISPONIBILI DEL I RAGEP.

