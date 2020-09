NUOVA FLESSIBILITA’ ORARIO DI LAVORO MILITARI / ACCOLTE LE RICHIESTE DEL SIAMO ESERCITO PER LA RIAPERTURA SCOLASTICA

Roma, 11 set 2020 – Il Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato – S.I.A.M.O. Esercito, vicino alle problematiche dei genitori militari, apprende con strema soddisfazione il contenuto del messaggio n.M_D E0012000 REG2020 0147463 11-09-2020 diramato in data odierna dello Stato Maggiore Esercito in merito all’annosa problematica della futura riapertura scolastica.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Capo di Stato Maggiore e apprendiamo con

soddisfazione che le richieste già presentate lo scorso 6 agosto 2020 sono state accolte,risoluzioni che già avevamo anticipato dopo l’incontro avvenuto con una nostra delegazione del giorno 08.09.2020, con l’approvazione per il personale della possibilità di fruire di orario flessibile e di forme diversificate di lavoro, quali la congedo straordinario remunerato al 50% ovvero la possibilità di poter effettuare lavoro agile garantendo la conciliazione delle esigenze casa/lavoro durante questo periodo critico delle ri-aperture scolastiche, mentre si attendono interventi legislativi di maggior importanza durante il prossimo veicolo di legge governativo per sanare le criticità riscontrate.

Crediamo che questo sia l’esatta dimostrazione di una azione proficua e duratura in

sinergia con gli Stati Maggiori, nel segno della fattiva collaborazione, nell’interesse del personale e di quello dell’Istituzione.

Noi ci SIAMO sempre!

Roma, 11 settembre 2020

IL DIRETTIVO NAZIONALE

