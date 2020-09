Bando concorsi interni, per titoli ed esami e per soli titoli, rispettivamente di 57 posti e di 8 posti per l’ammissione al 20° corso riservato ai frequentatori da immettere nel ruolo dei Marescialli dell’Aeronautica Militare.

Roma, 13 set 2020 – Posti a concorso. Sono indetti i seguenti concorsi interni:

a) concorso interno, per titoli ed esami, a 57 posti per l’ammissione al 20° corso per la successiva immissione nel ruolo dei Marescialli dell’Aeronautica Militare, così ripartiti:

22 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Sergenti dell’Aeronautica Militare; 35 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente (nel prosieguo Volontari in s.p.) dell’Aeronautica Militare;. b) concorso interno, per titoli, a 8 posti per l’ammissione al 20° corso per la successiva immissione nel ruolo dei Marescialli dell’Aeronautica Militare, riservato ai Sergenti Maggiori Capo dell’Aeronautica Militare. Il Decreto 31/8/2020 di PERSOMIL – completo – lo puoi prelevare qui >>>

