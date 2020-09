CODICE DELLA STRADA / ECCO LE NUOVE NORME IN VIGORE. Il Parlamento ha varato alcune nuove norme. AUTOVELOX FISSI ANCHE IN CITTA’ E BICICLETTE CONTRO MANO

Roma, 13 set 2020 – Il Parlamento ha approvato alcune modifiche al codice della strada all’interno del pacchetto cosi’ detto Decreto semplificazioni (disponibile qui). Il Presidente della Repubblica lo ha controfirmato, vedi nota – ed a breve entrera’ in vigore, dopo la pubblicazione in gazzetta Ufficiale. Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta, direttamente sul portale di Quattroruote >>>.

Cerca nel sito Search for: