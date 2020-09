AVANZAMENTI DI GRADO PREVISTI DAL RIORDINO DEL 2019, A QUANDO? Molte le lamentele che ci giungono in Redazione

Roma, 15 set 2020 – SIAMO AI SOLITI RITARDI CHE RIGUARDANO I RUOLI DEI GRADUATI, DEI SERGENTI E DEI MARESCIALLI, DELL’ESERCITO, DELLA MARINA E DELL’AERONAUTICA. Un problema da risolvere al piu’ presto, senza ulteriori ritardi, al fine di concludere gli avanzamenti di grado previsti dal riordino dei gradi di fine 2019, a correttivo degli errori causati dalle leggi passate e anche dal disinteresse dell’Amministrazione militare. Colleghi sperequati che attendono una correzione da anni. Colleghi che per il ruolo dei marescialli andranno anche in pensione prima che gli arrivi la promozione. Il personale come sempre ha fretta, e gli va data una risposta al piu’ presto.



Questa segnalazione segue dopo molte lamentele giunte in Redazione da parte del personale interessato e in special modo da quello della MARINA MILITARE.

