ECCO IL DOCUMENTO LETTO DAL CO.CE.R. INTERFORZE DURANTE L’INCONTRO CON IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA E I VERTICI DELLE FF.AA. E DELLE FF.PP. A ORDINAMENTO MILITARE. Incontro avvenuto ieri 16.9.2020. ARGOMENTO: DDL recante la disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

INTRODUZIONE

Il disegno di legge recante la disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è stato approvato il 22 luglio scorso dalla Camera dei Deputati ed è ora all’esame del Senato della Repubblica, ove è stato assegnato alla Commissione Difesa. Sull’argomento, il Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari è recentemente intervenuto, sia attraverso l’approvazione di un documento, nel quale sono stati compendiati gli orientamenti maturati sul tema, che mediante l’adozione di delibere, con le quali l’Organismo ha chiesto di essere audito dalle Commissioni “Affari Costituzionali” e “Difesa” del Senato, nonché di incontrare il Sottosegretario di Stato alla Difesa con delega alla Rappresentanza Militare e il Capo di SMD, unitamente ai vertici delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare.

SEGUE DOCUMENTO ORIGINALE.

