Ricerca di personale della categoria Graduati per l’impiego presso Organismi Internazionali all’estero – anno 2021

Roma, 17 set 2020 – NOTA introduttiva a cura di Francesco Gentile e Antonino Duca. In data odierna il Dipartimento Impiego del Personale ha diramato una direttiva in merito alla ricerca di personale appartenente alla categoria dei GRADUATI per l’impiego presso gli Organismi Internazionali all’estero.

Tale apertura verso i GRADUATI rappresenta il cambiamento politico e culturale che da anni la Rappresentanza Militare sta chiedendo.

Questa rappresenta una prima vittoria in termini di valorizzazione della professionalità dei GRADUATI.

Un plauso sincero lo rivolgiamo al Capo del Dipartimento il quale ha tramutato in primi fatti concreti le linee di indirizzo del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Gen. C.A. Salvatore Farina che ha accolto favorevolmente le istanze avanzate da noi delegati. La direttiva completa puoi prelevarla cliccando qui >>>



Roma, 17 settembre 2020

Francesco Gentile

Antonino Duca

