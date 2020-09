MILITARI: / MISURE DI SOSTEGNO PER AVVIO ANNO SCOLASTICO FIGLI DEI MILITARI / Disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di assenza dal servizio

Roma, 21 set 2020 – RISERVATO AI GENITORI CON FIGLI MINORI DI 14 ANNI. QUESTO IL TENORE DELLA CIRCOLARE DI PERSOMIL DEL 21/9/2020 (link alla circolare completa a fondo pagina): 1. Nell’ambito delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, disciplinate con le circolari a seguito, è stato emanato il Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111, che ha introdotto, tra l’altro, misure di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico.

2. In particolare, l’art. 5 di tale Decreto-Legge ha previsto, fino al 31 dicembre 2020,che il genitore possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

3. In alternativa al suddetto beneficio o quando la prestazione lavorativa non possa essere svolta in forma agile, il genitore può chiedere di essere collocato in congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. Per tali periodi, in luogo della retribuzione,è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLGS 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. La norma specifica che per i giorni in cui un genitore fruisce del lavoro agile o del congedo straordinario o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

5. Ai fini della concessione del lavoro agile o del congedo straordinario nelle casistiche sopra descritte è stato approntato il fac-simile di richiesta in allegato B.

Puoi prelevare la Circolare completa e il Format per chiedere il lavoro agile cliccando qui >>>

