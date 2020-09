Esercito: Allievi dell’Accademia Militare al lancio. I frequentatori del 200 Corso “Dovere“ e del 201 Corso “Esempio “ conseguono il brevetto di Paracadutismo

Roma, 22 set 2020 – Comunicato e foto ricevute dal Comando Brigata Paracadutisti “Folgore”. Concluso a Pisa, presso il Centro Addestramento di Paracadutismo della Brigata “Folgore”, il corso per l’abilitazione all’aviolancio con la tecnica dell’apertura automatica svolto in favore degli Ufficiali del Corpo Ingegneri del 200° corso“Dovere” e degli Allievi Ufficiali del 201° corso “Esempio” dell’Accademia Militare di Modena.

Il corso di Paracadutismo,orientato in 3 settimane di attività addestrative, prevede lezioni teorico-pratiche, mirate all’apprendimento di tutte le fasi del lancio con il paracadute a calotta semi-sferica. La preparazione, l’utilizzo dei materiali, il comportamento da tenere a bordo del velivolo,la corretta tecnica di uscita dall’aereo, la discesa a paracadute aperto e in ultimo l’atterraggio, sono fasi che permettono ad ogni paracadutista militare di raggiungere il suolo in sicurezza, pronto per compiere la propria missione.

La Brigata Paracadutisti “Folgore”, Unità da combattimento dell’Esercito Italiano, da sempre attenta alla formazione del personale,impiega le proprie migliori risorse per fornire il massimo dell’esperienza e della competenza ai frequentatori.

L’aviolancio, inserito all’interno di un’operazione militare, è un’attività complessa in cui la cooperazione e l’interoperabilità tra diverse unità consentono di condurre l’azione secondo quanto pianificato.

FONTE comunicato e foto: Comando Brigata Paracadutisti “Folgore”.

DIDASCALIE FOTO:

foto 1 i direttori di lancio effettuano il controllo dei materiali

foto 2 le fasi di controllo del paracadute

foto 3 una sortita si appresta a salire in aereo

foto 4 il direttore di lancio con il primo paracadutista alla porta ad un minuto dalla luce verde

foto 5 5 secondi alla porta

foto 6 uscita dal velivolo

foto 7 la discesa a paracadute aperto

foto 8 attività di addestramento dalla falsa carlinga

foto 9 la torre per aviolanci multipli

foto 10 uscita dalla torre per aviolanci multipli

foto 11 il Comandante della Folgore, Gen b. Beniamino Vergori, durante l’intervento di saluto alla cerimonia di consegna dei brevetti

foto 12 il Comandante dell’Accademia di Modena, Gen. b Rodolfo Sganga, durante la consegna del brevetto di Paracadutista

