TRAGEDIA CHE COLPISCE L’ARMA / Muore maresciallo dei carabinieri: investito mentre fa jogging

Roma, 23 set 2020 – UNA TRAGEDIA CHE SI E’ CONSUMATA IERI SERA 22/9. Dal Giornale Casertanews.it – Dramma in serata a Capua: un maresciallo dei carabinieri in servizio presso la compagnia locale è stato investito da un’automobile mentre stava facendo jogging. L’automobilista ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada ed ha travolto il ragazzo. La vittima è Antonio Montaquila, 37enne, addetto alla Stazione di Formicola. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Subito sono stati allertati i soccorsi, ma quando l’ambulanza è giunta sul luogo dell’incidente nel rione Macello di Capua per il giovane maresciallo era troppo tardi. L’articolo continua qui: Casertanews.it



